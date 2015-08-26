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الإذاعة الإسرائيلية: لقاء سرى بين عريقات وشالوم بالقاهرة

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الإذاعة الإسرائيلية: لقاء سرى بين عريقات وشالوم بالقاهرة الإذاعة الإسرائيلية: لقاء سرى بين عريقات وشالوم بالقاهرة
قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، إن هناك لقاء سريا عقد بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المسئول عن ملف المفاوضات مع إسرائيل، ووزير الداخلية الإسرائيلى سيلفان شالوم، الذى يتولى ملف التفاوض مع الفلسطينيين يوم الأحد الماضى فى أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وقال المصدر الفلسطينى إن اللقاء بين المسئولين استمر أكثر من 4 ساعات وتم خلاله بحث عدة ملفات فلسطينية وإسرائيلية مشتركة وفى مقدمتها سبل إحياء المفاوضات من جديد بين الجانبين.

وحسب المصدر أبدى عريقات موافقة السلطة الفلسطينية على العودة من جديد لمربع المفاوضات السياسية فى حال أعلنت إسرائيل رسمياً وقف كل العمليات الاستيطانية وأفرجت عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين القدامى.

وأضاف المصدر الفلسطينى أن القاهرة استضافت خلال الشهر الماضى عدة لقاءات سرية بين مسئولين سياسيين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل لبحث عدة ملفات هامة، مشيراً إلى أن تسعى جاهدة لتخفيف التوتر بين الجانبين.

ولفتت الإذاعة العبرية إلى أنه لم يؤكد هذا الموضوع حتى اليوم من أى مصدر رسمى إسرائيلى.

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