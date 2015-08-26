الأونروا : مستحقات مالية خلال أيام للأسر المتضررة منازلها فى قطاع غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها تمكنت من تخصيص نحو 600 ألف دولار أمريكى لـ289 أسرة لاجئة فى مختلف أنحاء قطاع غزة ، لإصلاح مساكنها المتضررة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضحت الأونروا فى بيان نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية اليوم الأربعاء أنه سيخصص منها نحو مئتا ألف دولار أمريكى لإصلاح الأضرار البسيطة ، ونحو 400 ألف لإعادة الإعمار ، وسيكون بمقدور هذه الأسر استلام مستحقاتها عبر البنوك المحلية قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى أن تمويل المساعدات الخاصة بالمساكن تم من خلال أموال الجهات المانحة المخصصة لأغراض محددة ، والتى لا يمكن استخدامها للخدمات الأساسية كالتعليم.

وفيما توفر هذه المساهمة دعما حيويا تشتد الحاجة إليه للاجئين الفلسطينيين ، إلا أن الموازنة العامة للوكالة ما زالت تواجه عجزا ماليا بنحو 22 مليون دولار أمريكي.

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