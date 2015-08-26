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الأردن يدين إغلاق الأقصى ويعلن تعيين حراس وموظفين جدد

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الأردن يدين إغلاق الأقصى ويعلن تعيين حراس وموظفين جدد الأردن يدين إغلاق الأقصى ويعلن تعيين حراس وموظفين جدد
أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية محمد المومنى إغلاق السلطات الإسرائيلية عددا من أبواب المسجد الأقصى فى وجه المصلين المسلمين و"السماح باقتحام المتطرفين والمستوطنين للمسجد تحت حماية جنود وشرطة الاحتلال".

وأكد رفض الأردن المطلق لهذه الإجراءات ، محذرا من "محاولات استمرار تغيير الأمر الواقع من قبل القوة القائمة بالاحتلال خلافا للقانون الدولى والإنساني" ، مشددا على ضرورة الالتزام بنتائج اللقاء الثلاثى بين الملك عبد الله الثانى ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى شهر نوفمبر من العام الماضى بالحفاظ على الوضع القائم فى الأماكن المقدسة فى القدس الشرقية وعدم المساس بها بأى شكل من الأشكال ، واحترام الدور الأردنى الهاشمى التاريخى فى الحفاظ على الأماكن المقدسة فى القدس ورعايتها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المومنى القول إن الأردن ومن خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قام بتعيين 52 موظفا وحارسا جديدا فى أوقاف القدس ، مشيرا إلى أنه تم نشر إعلان لتعيين 70 موظفا وحارسا إضافيا سيتم استكمال إجراءات تعيينهم قريبا "لتمكين دائرة أوقاف القدس الإسلامية بما يكفل الحفاظ على المسجد الأقصى ودعم صمود أهل القدس".

ودعا إسرائيل إلى احترام مشاعر جميع المسلمين والتوقف عن إجراءاتها التصعيدية تجاه المسجد.
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مصر 365

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