القيعي: حفني وقع للأهلي بتخوف.. ووعدي له سبب اتصالي بمحمود طاهر

أخيرا عرف تشيلسي طعم الانتصار لأول مرة في الدوري الإنجليزي بعد تغلبه على ويست بروميتش بصعوبة كبيرة، وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي بملعبه أمام نيوكاسل، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مواجهة أرسنال وليفربول، فيما حقق بورنموث أول فوز له في تاريخه بالمسابقة.

كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 والتي يستعرضها FilGoal.com عقب نهاية كل أسبوع.

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سجل خلال الجولة الثالثة 23 هدفا بواقع 2.3 هدف في اللقاء الواحد، أقل بهدف من الأسبوع الثاني، وبستة أهداف عن نظيره الأول.

احتسب ثلاث ركلات جزاء خلال ذلك الأسبوع وسجلت مرتين بنجاح فيما تم إهدار واحدة، وسجل هدف عكسي واحد فقط أيضا مثل الجولة الماضية.

تم إشهار البطاقات الصفراء 40 مرة بواقع 4 مرات في اللقاء الواحد، وهو أقل رقم حتى الآن بعد الجولة الثانية (41)، والأولى (47)، ولم يكن هناك سوى حالتي طرد مثل الأسبوع الثاني، وأقل ببطاقة واحدة من الافتتاح.

وكان مفاجأة الأسبوع هو الإسباني بيدرو رودريجيز الوافد الجديد على صفوف تشيلسي الذي قام بعملية دخول مفاجئ على المسابقة حيث لم يحتج إلا لـ20 دقيقة فقط ليسجل أول أهدافه مع الزرق، بل وصنع آخر لدييجو كوستا بعد ذلك بـ10 دقائق فقط.

أفضل فريق

حصل بورنموث على لقب أفضل فريق خلال الجولة الثالثة بعدما نجح في تحقيق أول انتصار له في تاريخه في المسابقة بعد هزيمته في أول جولتين أمام أستون فيلا وليفربول، بل وتحقق هذا الأمر خارج ملعبه.

وجاء فوز الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي على حساب قاهر أرسنال في الجولة الأولى وست هام والذي يدربه الكرواتي سلافين بيليتش.

وعلى الرغم من أن بورنموث فشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون رد، بعدما نجح وست هام في تعديل النتيجة، إلا أن رفاق كالوم ويلسون نجحوا في توسيع الفارق قبل الفوز في النهاية بأربعة أهداف لثلاثة.

أسوأ فريق

مازال توتنام والذي من المفترض أنه أحد الفرق التي تنافس على حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا بلا أي انتصار حتى الآن بعد مرور ثلاث جولات.

توتنام حل ضيفا على ليستر سيتي وسجل هدفا في الدقيقة 81، لكن فشل السبيرز في الحفاظ على تقدمهم أكثر من دقيقة بعدما سجل رياض محرز هدف التعادل.

ويحتل فريق المدرب ماوريسيو بوكيتشينو المركز الـ15 بنقتطين فقط حتى الآن، وسجل ثلاثة أهداف واستقبلت مرماه أربعة أهداف.

أكبر نتيجة

أكبر نتيجة تحققت خلال الجولة الثالثة هي فوز بورنموث على حساب وست هام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، لتضمن للأول انتصار تاريخي على حساب أحد أعرق فرق الدوري الإنجليزي.

مدرب الجولة

استمر مانويل بيلليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي في تفوقه بعدما قاد فريقه لتحقيق فوزا هاما على حساب أحد أقوى الفرق على ملاعبها وهو إيفرتون بهدفين دون رد.

انتصار مانشستر سيتي جعله يغرد في صدارة الدوري مبكرا بتسع نقاط بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، وسجل فريقه ثمانية أهداف ولم تستقبل مرماه أي هدف حتى الآن.

لاعب الجولة

ومن غيره؟ بالطبع هو كالوم ويلسون مهاجم بورنموث الذي سجل أول هاتريك له في مسيرته بالدوري الإنجليزي، وكان أيضا هو ثلاثية يسجلها ناديه في تاريخه بالمسابقة بعد صعوده لها.

ويلسون سدد أربع مرات على المرمى جاء منهم ثلاثة أهداف، وخلق فرصة للتسجيل لزملائه، وراوغ منافسه بنجاح ست مرات.

وبذلك أصبح ويلسون هو ثالث هدافي المسابقة بالتساوي مع مهاجم سوانزي بافيتيمبي جوميز ولا يفصله عن الصدارة سوى رياض محرز صاحب الأربعة أهداف.

هدف الجولة

سمير نصري وهدف "لوب" رائع

رقم الجولة

أرسنال فشل في تسجيل هدفا في ملعبه في آخر خمس مباريات من أصل ست خاضهم وذلك بعد تعادل مع ليفربول سلبيا بدون أهداف.

معلومة الجولة

أصبح بيدرو رودريجيز هو تاسع لاعب إسباني يسجل هدفا في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي، والثالث الذي ينجح في ذلك الأمر مع تشيلسي بعد خوان ماتا ودييجو كوستا.

تصريح الجولة

أبدى آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال غضبه الشديد بعدما لم يحتسب حكم مباراة فريقه أمام ليفربول هدفا سجله آرون رامسي خلال شوط المباراة الأول.

ولكن تصريح الجولة لم يكن من فينجر، بل جاء من مدرب ليفربول برندان رودجرز.

وتحدث رودجرز عن عدم احتساب هدف رامسي مازحا"قميصه كان يبدو في حالة تسلل، قرار رائع من الحكم المساعد".

فريق الجولة

في حراسة المرمى: بتر تشك

في الدفاع: شانسيل مبيمبا- ألكسندر كولاروف- مارتن سكرتل - بكاري سانيا

في الوسط: بيدرو رودريجيز- رياض محرز- جيمس موريسون- ديفيد سيلفا

في الهجوم: كالوم ويلسون- بافيتيمبي جوميز