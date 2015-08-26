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صورة - تشكيل المتوجين بكل البطولات المصرية.. أحمد عيد أحدث الوجوه

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صورة - تشكيل المتوجين بكل البطولات المصرية.. أحمد عيد أحدث الوجوه صورة - تشكيل المتوجين بكل البطولات المصرية.. أحمد عيد أحدث الوجوه

أصبح أحمد عيد عبد الملك آخر لاعب مصري يحصد كل البطولات المحلية المصرية، الدوري الممتاز، الكأس وكأس السوبر.

فلقد سبق له التتويج بكأس مع الزمالك وحرس الحدود، كأس السوبر مع الأخير، والآن ضم لقب الدوري إلى سجل إنجازاته بتحقيقه مع الفارس الأبيض.

ويقدم FilGoal.com تشكيلا تخيليا لأفضل فريق متوج بكل البطولات المصرية المحلية والذي يضم نجوم لعبوا في الفترة من 2001 وحتى الآن، تحديدا منذ بدء مسابقة كأس السوبر المصرية.

في الفترة ما بين 2000 و2002، توج العديد من لاعبي الزمالك بالألقاب الثلاثة على رأسهم حسام حسن، إبراهيم حسن، حازم إمام، جمال حمزة، عبد الحليم علي، خالد الغندور، مدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد.

ثم في الفترة ما بين 2005 و2007 توج العديد من لاعبي الأهلي بنفس الألقاب أيضا على رأسهم محمد أبو تريكة، محمد بركات، وائل جمعة، عصام الحضري، شادي محمد، حسام عاشور، إسلام الشاطر وعماد متعب.

وتضم التشكيلة النجم الكبير أحمد حسن الذي توج بالدوري والسوبر مع الأهلي وبالكأس مع الزمالك (2013) ومع الإسماعيلي (1997).

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