الزمالك ينفي اتفاقه مع شركة جديدة لتوريد ملابس فريقه

نفي مصدر من داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com ما تردد عن الاتفاق مع إحدى الشركات البرتغالية لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم والألعاب الأخرى الموسم المقبل بعد انتهاء التعاقد في نفس الوقت.

وأضاف المصدر أن خالد رفعت مدير التسويق بالنادي يتفاوض حاليا مع العديد من الشركات الإسبانية والبرتغالية والإيطالية لدراسة عروض مختلفة لاختيار الأفضل منها بالتنسيق مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.

وأكد المصدر أن الصورة المنتشرة لرفعت مع أحد مسؤولي الشركة البرتغالية كانت خلال التفاوض ولم يتم التوقيع أو حسم الأمر حتى الآن.

واختتم المصدر مؤكداً أنه يتم السعي لاختيار أفضل العروض والتصميمات من خلال الشركات المختلفة من الخامات والتصنيع والتسليم حرصاً علي ارتداء فريق الكرة الحاصل الدوري العام والمتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية طقم ملابس يليق به وبتاريخه في الألعاب المختلفة، وسيتم العمل على حسم الأمر خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد مع الحرص في المفاوضات على مميزات تسويقية وتجاريه أخرى بخلاف توريد الملابس.