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تأكيدًا لـ"اليوم السابع".. الجامعة العربية تعلن تأجيل اجتماع وزراء الدفاع

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تأكيدًا لـ"اليوم السابع".. الجامعة العربية تعلن تأجيل اجتماع وزراء الدفاع تأكيدًا لـ"اليوم السابع".. الجامعة العربية تعلن تأجيل اجتماع وزراء الدفاع
قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إنها تلقت مذكرة من الوفد الدائم للمملكة العربية يعرب فيها رغبة حكومة المملكة العربية السعودية فى تأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية العرب، والذى كان من المقررعقده يوم غدٍ الخميس، إلى موعد يتم تحديدة لاحقًا.

وأوضحت الأمانة العامة فى بيانها الذى صدر اليوم، الأربعاء، أنها تلقت مذكرات من كل من (مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، دولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق)، تؤيد هذا الطلب.

وأشارت الأمانة العامة للجامعة العربية إلى أنه بناء على ما تقدم، وبعد المشاورات التى أجراها الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، مع رئاسة القمة- جمهورية العربية- تقرر تأجيل عقد هذا الاجتماع إلى موعد يتم تحديده لاحقًا.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد أمس الثلاثاء بخبر تأجيل اجتماع وزراء الدفاع والخارجية العرب طبقًا لمصادر دبلوماسية رفيعة المستوى.

وكان اللواء أركان حرب محمود ­خليفة، المستشار العسكرى للأمين العام للجامعة العربية، قد أكد أن القوة العربية المشتركة، ستكون جاهزة، لتنفيذ أى مهام، بعد المصادقة والتوقيع على البروتوكول، والذى سيتم إقراره بعد غدٍ، خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، موضحًا أن هذا البروتوكول من شأنه أن يحدد مهام القوة، والقيادة، والسيطرة، والمخصصات المالية، كدعم مادى أو الإنفاق، والتمركز، والأحجام والاشتراك من عدمه، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أنه يمثل مرونة كاملة فى كل الأمور.

وأوضح أن اجتماع وزراء الخارجية والدفاع العرب، يهدف إلى القضاء على الإرهاب، وصيانة الأمن القومى العربى، مشيرًا إلى أن التهديدات الإرهابية أصبحت أمرًا واقعًا موجودًا فى كثير من الدول العربية من الخليج إلى المحيط، فهناك دول أصبحت مهددة بالفعل، والإرهاب داخلها فعليًا وهى دول معروفة، وهناك أيضًا دول كانت شبه بعيدة عن الإرهاب، ولكن أصبحت مهددة الآن.
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