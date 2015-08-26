رئيس "مكسيم القابضة": مشروعات مطروح تسهم فى دعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل

فى إطار المسئولية الاجتماعية لمجموعة شركات مكسيم القابضة، وقعت الشركة عقد إنشاء عدة مشروعات استثمارية مع محافظ مطروح علاء أبو زيد لتقام على مساحة 1600 فدان بتكلفة استثمارية تبلغ قيمتها 16 مليار جنيه.

صرح محمد كرار، رئيس شركة مكسيم القابضة، بأن المشروع يتضمن عدة مشروعات سكنية وسياحية وفندقية وتعليمية وخدمية، وذلك امتداداً لمشروع "بوايلاند" فى منطقة سيدى عبد الرحمن، وذلك ضمن مشروعات الشركة التى تقام بمحافظة مطروح فى مدينة رأس الحكمة والضبعة.

وأشار كرار إلى أن مكسيم القابضة حريصة كل الحرص على الإسهام فى إيجاد حلول عملية لأزمة البطالة المتفشية بين الشباب، لذا فإنه ستكون الأولوية فى توفير فرص العمل بالمشروع لأبناء مطروح وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظ عقب الاحتفال بتوقيع عقود هذه المشروعات.

وفى نفس السياق قال محمد كرار إن مشروع مطروح يأتى ضمن إسهام "مكسيم القابضة" فى تفعيل توجهات الدولة التى تستهدف فى المقام الأول تحقيق التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد القومى باستثمارات وطنية، موضحاً أن مشروع مطروح يتم تنفيذه وفق الخطة العامة للشركة والتى تتضمن إقامة مجموعة مشروعات يستغرق تنفيذها 5 سنوات فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية من بينها القاهرة والجيزة ومطار القاهرة الدولى والساحل الشمالى والبحر الأحمر.



>