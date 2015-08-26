أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة: بدء سفر البعثة الطبية للحج لمكة والمدينة الأحد المقبل

Google+ Print
الصحة: بدء سفر البعثة الطبية للحج لمكة والمدينة الأحد المقبل الصحة: بدء سفر البعثة الطبية للحج لمكة والمدينة الأحد المقبل
تسافر البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة المصرية إلى ، لتقديم الرعاية الطبية للحجاج المصريين فى مكة والمدينة الأحد المقبل.

قال الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن البعثة الطبية تضم 350 عضوا، منهم 7 من وكلاء الوزارة ورئيس الرعاية الحرجة والعاجلة، وممثلاً عن هيئة الإسعاف، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 12 طن أدوية تتعلق بالأمراض المزمنة والحادة على جميع عيادات مكة والمدينة.

وأشار الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة، إلى أنه تم زيادة عيادات البعثة الطبية المصرية إلى 35 عيادة لتقديم الخدمة الصحية للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفا أنه ضمن اختصاصات ومهام بعثة الحج متابعة الحجاج فى مستشفيات المملكة العربية السعودية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة