الصحة: بدء سفر البعثة الطبية للحج لمكة والمدينة الأحد المقبل

تسافر البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة المصرية إلى السعودية ، لتقديم الرعاية الطبية للحجاج المصريين فى مكة والمدينة الأحد المقبل.

قال الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن البعثة الطبية تضم 350 عضوا، منهم 7 من وكلاء الوزارة ورئيس الرعاية الحرجة والعاجلة، وممثلاً عن هيئة الإسعاف، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 12 طن أدوية تتعلق بالأمراض المزمنة والحادة على جميع عيادات مكة والمدينة.

وأشار الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة، إلى أنه تم زيادة عيادات البعثة الطبية المصرية إلى 35 عيادة لتقديم الخدمة الصحية للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفا أنه ضمن اختصاصات ومهام بعثة الحج متابعة الحجاج فى مستشفيات المملكة العربية السعودية.

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