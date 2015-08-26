الرئيس الروسى: افتتاح قناة السويس حدث بارز يعود الفضل فيه للسيسى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قصر الكرملين، اليوم الأربعاء، وفور وصوله استقبله الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع الوفد المرافق له.

وفى بداية اللقاء، قال الرئيس الروسى: "أرحب بكم فى الكرملين ونحن نعرف كيف تطورت العلاقات الثنائية خلال العقود الماضية وأنا سعيد باستقبال رئيس مصر فى موسكو".

وهنأ بوتين السيسى بافتتاح قناة السويس، وقال: " هى حدث بارز فى مصر يعود الفضل فيه إلى السيسى"، مشيرا إلى أن مصر باعتبارها دولة رائدة فى المنطقة لا تعيش فقط على عائدات قناة السويس، معربا عن أمله فى تطوير العلاقات بين البلدين فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأن يشعر المواطنون بهذا التطوير فى المستقبل.

وأضاف بوتين: "نحن سعداء باستقبالكم فى موسكو"، مشيرا إلى أن قضية مكافحة الإرهاب من أبرز الموضوعات فى العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه أن يتم التباحث خلال الزيارة فى المسائل الاقتصادية، حيث زاد التبادل التجارى بين البلدين، إضافة إلى المواضيع الإقليمية وعلى رأسها الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والإرهاب وهى مسائل تلعب فيها مصر دورا رائدا، شاكرا السيسى على قبوله الدعوة لزيارة موسكو.

من جانبه، قال الرئيس السيسى فى بداية حديثه:" نشكركم على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد للزيارة"، مشيرا إلى أن هذا هو اللقاء الرابع مع بوتين، مما يعكس حجم العلاقات بين البلدين والشعب المصرى، وقال فى كل لقاء نتطلع إلى حجم التعاون الذى من الممكن أن يتطور فى المجالات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب فى منطقة تعانى من الإرهاب الذى يؤثر على أمن واستقرار المنطقة والعالم .

وأشار إلى ما تفعله مصر لتطوير الموقف الاقتصادى والاجتماعى معربا عن شكره للحضور الروسى الرفيع الذى شارك فى افتتاح القناة بحضور رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف، وتابع: "كانت لفتة رائعة لها معنى كبير وجود قطع حربية روسية تعبر القناة فى الافتتاح".

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