مصر والصين يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر فى مجال الطاقة المتجددة

أعلنت الشركة الصينية للتكنولوجيا الإلكترونية عن توقيع اتفاقية تعاون مع مصر لإنشاء مختبر مشترك في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت الشركة، فى بيان، إن هذا المشروع الهام يأتى في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس الصينى شى جين بينج حول إنشاء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى.

وأضافت أن هذا المشروع سيستفيد بما تتميز به مصر من ظروف مناخية مناسبة، التى من ضمنها أشعة الشمس القوية والرياح العالية السرعة، لتطوير الطاقة المتجددة. وأيضا بما لدى الصين من تكنولوجيا حديثة ومزايا صناعية تنموية في مجال الطاقة الشمسية.

وقالت الشركة إن "المعهد ال48" التابع لها سيكون مسئولا عن مشروع المختبر الذي ستشارك جامعة تيانجين وشركة قوهديان الصينية للكهرباء في بنائه. وستتولى الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا الإشراف على المشروع من الجانب المصري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الشعب الصينية الواسعة الانتشار اليوم فإن كلا الجانبين الصينى والمصرى سيخصصان ميزانية كافية لبناء وتشغيل المختبر. وستركز المرحلة الأولى من المشروع على مجال الطاقة الشمسية الضوئية وغيرها من المشاريع النموذجية ذات الصلة.

وسيسعي المختبر، وفقا للصحيفة، إلى بحث تكنولوجيا التشغيل الآلي للبطاريات عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، وتكنولوجيا تحسين فاعلية محطات الطاقة الشمسية الكبيرة هذا فضلا عن بناء نظام الطاقة الشمسية الضوئية في مصر وتدريب الكوادر العلمية والتقنية في مجال الطاقة المتجددة لتخفيف النقص في الطاقة،وغيرها من المشاريع.

ويعد "المعهد ال48" أحد المعاهد الرائدة في صناعة الطاقة الشمسية فى الصين، كما أنه المؤسسة الصينية الوحيدة التي تمكنت من الدخول إلى قائمة أقوى 10 شركة لصناعة معدات الطاقة الشمسية الضوئية في العالم.