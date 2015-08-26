الكرملين: السيسى وبوتين يبحثان تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب الدولى

أصدر الكرملين بياناً صحفياً، منذ قليل، أكد خلاله أن الحوار بين مصر وروسيا يتطور بشكل سريع، مضيفاً أن العلاقات بين الرئيسين بوتين والسيسى متينة، ومصر من أهم شركاء روسيا فى الشرق الأوسط وعلاقتهما تعود إلى عام 1943.

ونوه بيان الكرملين بالتطور الكبير فى التبادل التجارى بين البلدين والذى وصل إلى 5،4 مليار دولار العام الماضى، موضحاً أن اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين لها دور هام فى دعم العلاقات بين البلدين على كافة المجالات.

وأشار الكرملين فى بيانه إلى أن مشروعات الطاقة تأتى فى مقدمة المشروعات التى تدعمها روسيا فى مصر، ويصل نصيب الشركات الروسية من مشروعات الطاقة المصرية 16 فى المائة، ويواصل الجانبان فى الوقت الحالى العمل على تعريز التعاون بينهما خاصة فى مجال الطاقة النووية، وفى استقدام البعثات التعليمية فى الجامعات الروسية.

وأوضح الكرميلن أن السياحة تمثل أحد عوامل التعاون الثنائى بين البلدين، حيث وصل عدد السياح الروس لمصر 205 ملايين نسمة بزيادة 35 فى المائة عن عام 2013.

وأشار الكرملين إلى أن الجانبين يبحثان جهود تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب الدولى، انطلاقا من موقف روسيا الثابت فى دعم الحكومة المصرية فى مواجهة الإرهاب.

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