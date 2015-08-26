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وقفة للعاملين بشركة مضارب الغربية للأرز للمطالبة بدعم شركات المضارب

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وقفة للعاملين بشركة مضارب الغربية للأرز للمطالبة بدعم شركات المضارب وقفة للعاملين بشركة مضارب الغربية للأرز للمطالبة بدعم شركات المضارب
نظم العشرات من العاملين بشركة مضارب الغربية للأرز التابعة للشركة القابضة لتسويق الأرز ومنتجاته وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء داخل مقر الشركة لمطالبة الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، بمساندة جميع شركات المضارب على مستوى الجمهورية وتوفير المبالغ المالية اللازمة لشراء الشعير فى الموسم الجديدة وتخصيص حصة من الأرز للمضارب على بطاقات التموين كما كان فى السابق.

وقال المهندس هلال وصفى، مدير عام التسويق بالشركة، إن العاملين بالشركة قاموا بإلغاء الوقفة بعد وعود بعقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل بالشركة القابضة لتسويق الأرز ومنتجاته بحضور الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث مطالب العمال بالشركة، مضيفًا أنه فى حال فشل المفاوضات سينظم العمال وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة.

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مصر 365

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