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محافظ أسوان يقرر صرف إعانة عاجلة للمتضررين من تهدم منازلهم بالشلال

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محافظ أسوان يقرر صرف إعانة عاجلة للمتضررين من تهدم منازلهم بالشلال محافظ أسوان يقرر صرف إعانة عاجلة للمتضررين من تهدم منازلهم بالشلال
قرر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، صرف إعانة عاجلة لعدد من أهالى منطقة عزبة المرشح بالشلال جنوب شرق مدينة أسوان، والمتضررين من انهيار كلى وجزئى لعدد 8 منازل، نتيجة كسر مفاجئ فى ماسورة لمياه الشرب.

وصرح محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع"، بأنه كلف هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، لفتح مركز شباب القرية كإيواء، لاستيعاب الأهالى المتضررين خلال الأزمة، بجانب تكليف لجنة من التضامن برئاسة إبراهيم جاد الرب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، لحصر المتضررين وتحديد التعويضات المناسبة.

وأوضح اللواء يسرى، أن سبب المشكلة جاء بعد محاولة أحد أهالى المنطقة سرقة خط من ماسورة مياه الشرب الرئيسية، مما أدى إلى تسرب المياه، وتم إصلاح العطل، والدفع بقوات الحماية المدنية لسحب وشفط المياه.

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