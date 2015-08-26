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محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة مخلفات البناء والقمامة خلف مصنع الهدرجة

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محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة مخلفات البناء والقمامة خلف مصنع الهدرجة محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة مخلفات البناء والقمامة خلف مصنع الهدرجة
قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج حملة لإزالة مخلفات البناء والقمامة من شارع العشرين خلف مصنع الهدرجة، كما كلف مسئولى حى شرق بإعادة صيانة دورات المياه والبوفيه الخاص بموقف دار السلام وساقلته خلف مصنع الهدرجة، وذلك بعد شكوى أهالى شارع العشرين خلف مصنع الهدرجة من تراكم مخلفات البناء والقمامة بالشارع.

وقرر المحافظ إعادة تجديد وتطوير شارع العشرين ورفع جميع الإشغالات من القمامة ومخلفات البناء، كما سيتم دهان البلدورات وتركيب كشافات إنارة جديدة وزراعة أحواض الزينة الموجودة فى منتصف الجزيرة بشارع العشرين.

وأعلن المحافظ عن تدشين حملة تحت شعار "سوهاج نظيفة" والتى تهدف إلى تجميل شوارع محافظة سوهاج، وذلك بمشاركة المجتمع المدنى وكليات جامعة سوهاج خلال الفترة القادمة، لتحسين مستوى النظافة بشوارع ومدن المحافظة.

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مصر 365