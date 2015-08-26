أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صبرى عبادة: سأتقدم ببلاغ ضد وكيل أوقاف أسيوط لاتهامه لى بموالاة السلفيين

Google+ Print
صبرى عبادة: سأتقدم ببلاغ ضد وكيل أوقاف أسيوط لاتهامه لى بموالاة السلفيين صبرى عبادة: سأتقدم ببلاغ ضد وكيل أوقاف أسيوط لاتهامه لى بموالاة السلفيين
قال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيحرك دعوى جنائية ضد الشيخ محمد العجمى لقيامه بسبه خلال المداخلة الهاتفية واتهامه بموالاة السلفيين، والأكل على موائدهم قائلاً: "إن ما قلته على الهواء حقيقة فى أنها مدعمة بالصور وسأتقدم بشكوى إلى السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية فى مخالفات الشيخ محمد العجمى وممارسة مهام وكيل وزارة أوقاف أسيوط بالمخالفة للقانون وحصوله على مبالغ مالية والتى تعد أمام القانون إهدار مال عام ".

وأضاف، أن محمد العجمى هو مفتش منتدب بالمخالفة للقانون، تم تكليفه بالقيام بعمل وكيل مديرية أوقاف أسيوط وهو على الدرجة الثانية وقام بممارسة مهام عمل وكيل وزارة، وتحصل على مبالغ مالية وأصدر قرارات بالجزاء بالمخالفة للقانون حتى الآن من 2013.

وأكد "عبادة"، أنه يرحب بالتحقيق الذى ستجريه الوزارة لتقديم كافة البيانات والمعلومات التى تثبت صحة كلامه الذى قاله عبر المداخلة التليفونية فى أحد البرامج التليفزيونية.

- وكيل الأوقاف بالإسكندرية يتهم قيادات الوزارة بتدريب الإخوان على السلاح.. والعجمى يتقدم بمذكرة للوزير ويقيم دعوى قضائية.. والوزارة تحيلهما للتحقيق.. ووقفات غاضبة ضد صبرى عبادة تطالب بإقالته

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365