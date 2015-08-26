صبرى عبادة: سأتقدم ببلاغ ضد وكيل أوقاف أسيوط لاتهامه لى بموالاة السلفيين

قال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيحرك دعوى جنائية ضد الشيخ محمد العجمى لقيامه بسبه خلال المداخلة الهاتفية واتهامه بموالاة السلفيين، والأكل على موائدهم قائلاً: "إن ما قلته على الهواء حقيقة فى أنها مدعمة بالصور وسأتقدم بشكوى إلى السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية فى مخالفات الشيخ محمد العجمى وممارسة مهام وكيل وزارة أوقاف أسيوط بالمخالفة للقانون وحصوله على مبالغ مالية والتى تعد أمام القانون إهدار مال عام ".

وأضاف، أن محمد العجمى هو مفتش منتدب بالمخالفة للقانون، تم تكليفه بالقيام بعمل وكيل مديرية أوقاف أسيوط وهو على الدرجة الثانية وقام بممارسة مهام عمل وكيل وزارة، وتحصل على مبالغ مالية وأصدر قرارات بالجزاء بالمخالفة للقانون حتى الآن من 2013.

وأكد "عبادة"، أنه يرحب بالتحقيق الذى ستجريه الوزارة لتقديم كافة البيانات والمعلومات التى تثبت صحة كلامه الذى قاله عبر المداخلة التليفونية فى أحد البرامج التليفزيونية.

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