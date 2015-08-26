بالصور.. مدير أمن السويس يلتقى شيوخ القبائل البدوية بالمحافظة

عقد اللواء جمال عبد البارئ مدير أمن السويس، ظهر اليوم، لقاء بمقر المديرية، مع معظم شيوخ القبائل الذين يتمتعون بالسمعة الجيدة ودورهم الوطنى بالمحافظة.



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جانب من اللقاء

وتم خلال اللقاء توعيتهم بأهمية الدور الاستراتيجى والمحورى لمحافظة السويس، بالرغم من صغر مساحاتها نظراً لتلاصقها حدودياً مع المحافظات التى تشهد أحداثا ملتهبة، كما تم توضيح أهمية دورهم الفعال والهام خلال المرحلة الراهنة فى ضوء التهديدات واستهداف العناصر الإرهابية لمصادر الطاقة متمثلة فى خطوط الغاز، وكذلك محطات الكهرباء وأبراج الضغط العالى مما يكبد الدولة خسائر فادحة.

وكذلك إعادة تقسيم المناطق إلى قطاعات تسند إلى كل قبيلة لتقوم بوضع عناصرها لرصد أى أعمال تخريبية، وضرورة قيامهم بالشد من همم شباب القبائل وتوعيتهم بالدور الوطنى المكلفين به وتحمل مسئوليتهم الوطنية تجاه الدولة وحماية مقدراتها، وأن ما يكلفون به من أعمال هى خدمة للوطن وليس وظيفة.

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مدير الأمن مع شيوخ القبائل

>وأكد الاجتماع على أهمية دورهم الفاصل فى حماية المناطق والنطاقات المتاخمة للمجرى الملاحى، كما تم إعطاء مساحة للحضور لاستعراض ما يدور بأذهانهم من انعكاسات إيجابية للإنجازات الأمنية.

وأبدى الحضور تفهمهم للدور المنوط بكل منهم، وأبدوا استعدادهم جميعاً لحماية مناطقهم كاملة من أى أعمال تخريبية.

وأشار بيان صادر من مديرية أمن السويس إلى أن اللقاء أتى ضمن خطة المديرية للنهوض والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى فى كافة المسارات من خلال إجراءات تنسيقية استباقية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بدعم الجهود الأمنية من خلال التواصل مع كافة قطاعات المجتمع المدنى بمختلف ثقافاتها لتكوين ظهير شعبى مدركاً لحجم التحديات التى تواجهها الدولة فى الوقت الراهن.



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اللقاء داخل المديرية



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جانب من الحديث



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حضور القيادات الأمنية



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شيوخ القبائل والقيادات الأمنية