أزمة الدروس الخصوصية تتصدر اجتماع محافظ دمياط بأعضاء نادى المعلمين

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بأعضاء نقابة المعلمين بدمياط برئاسة جمال مسلم وبحضور فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم .

تناول اللقاء موضوع الدروس الخصوصية، حيث أكد المحافظ أنه قرر غلق أى مركز للدروس الخصوصية يعمل فى الفترة الصباحية، وحتى الثالثة عصراً أثناء فترة الدراسة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدرسين والعاملين بهذه المراكز، وإذا كان المركز تابعاً لجمعية أهلية سيتم وقف نشاط الجمعية وطلب المحافظ من وكيلة وزارة التعليم وأعضاء النقابة توعية المدرسين بهذه الإجراءات.

كما قرر المحافظ تفعيل سجلات الحضور والغياب فى المدارس وتطبيق نسبة الـ 10%، حيث إن الطالب الذى يتجاوز هذه النسبة يتم إنذاره أولاً ثم الفصل بعد ذلك، وطلب تشكيل لجان بمديرية التربية والتعليم لمتابعة المرور على المدارس بشكل مفاجئ مع تكليف لجنة المتابعة بالمحافظة بالمرور على المدارس لمتابعة حضور المدرسين والطلاب .

وطلب أعضاء النقابة دعم المحافظ لأعمال الصيانة فى المدارس حيث أوضح المحافظ أنه يتابع أسبوعياً أعمال الصيانة مع الأبنية التعليمية، وأنه تم مؤخراً إسناد أعمال الصيانة البسيطة الخاصة بالمدارس لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المساحة بمبلغ 4.2 مليون جنيه لتنتهى جميع أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء العام الدراسى الجديد .

ودعا المحافظ جميع رجال الأعمال من أبناء دمياط بالمساهمة فى تطوير وصيانة المدارس، وتلبية احتياجاتها ورعاية الطلاب المتفوقين، كما طرح مبادرة رعاة المدارس بحيث يتولى كل رجل أعمال رعاية مدرسة من المدارس لمشاركة الجهاز التنفيذى فى الارتقاء بمنظومة التعليم .

وعرضت وكيلة وزارة التعليم بدمياط مشكلة مدارس الثانوى التى تعمل فى الفترة المسائية نظراً لإزالة المبانى الخاصة بها بحيث يتم مراعاة قدر المستطاع أن يكون الصف الثالث الثانوى فى الفترة الصباحية، حيث أكد المحافظ ضرورة الالتزام بتواجد طلبة الصف الثالث الثانوى فى الفترة الصباحية وإلحاق الطلبة على المدارس المحيطة بهم خاصة بالنسبة للطالبات، حرصاً على مصلحتهن وتيسيراً عليهن.

وطلب مدير نادى المعلمين الموافقة على عمل مظلة داخل النادى لخدمة الرواد، حيث إن الوحدة المحلية رفضت إقامتها إلا بعد دفع مديونية على النادى قدرها 121 ألف جنيه، وقد وعد المحافظ بحث هذا المطلب وإمكانية تقسيط المديونية، لافتاً إلى أهمية طرح أفكار غير تقليدية لتطوير موارد نادى المعلمين بما يعود بالنفع على أعضاء النادى من معلمى دمياط .