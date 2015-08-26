شعبة المخابز بأسيوط تطالب بصرف ٥٠ مليون جنيه مديونية مخابز المحافظة

طالب رئيس شعبة المخابز بأسيوط الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية،بسرعة صرف المديونية المستحقة لمخابز أسيوط لدى هيئة السلع التموينية ومطاحن مصر الوسطي والوزارة والتي بلغت منذ مايو ٢٠١٤ وحتى يونيو الماضي اكثر من ٥٠ مليون جنيه قيمة فروق الانتاج مشيرا الى ان جميع محافظات الجمهورية تم صرف هذه المستحقات لها ما عدا أسيوط والفيوم رغم وعود المسئولين قبل تطبيق منظومة الخبز الجديدة بصرفها.

وأضاف رئيس شعبة المخابز ان حالة احتقان شديدة لدى أصحاب المخابز التى يبلغ عددها ١٤٠٠ مخابز لحاجتهم لهذه المستحقات لسداد ديونهم لأنهم مهددين بالسجن ما لم يتم أيضاً إلغاء حبسهم فى القضايا التى تحررها مباحث التموين، منوها أن الشعبة تقدمت بعدة مطالب لوزارة التموين منذ عدة أشهر، ولم يستجب أحد لتلك المطالب حتى الآن.

وأوضح ، أن هناك عدة مشكلات تعوق تنفيذ المنظومة الجديدة بشكل منتظم ممثلة في ان أصحاب المخابز يعانون من الأعطال المتكررة فى ماكينات الخبز، حيث إن الأعطال تعرضهم لبعض المشاكل مع المواطنين، كما تعرضهم للحبس بسبب تكرار هذه الأعطال.