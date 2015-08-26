بالصور.. محافظ سوهاج يقرر إعادة تجديد وتطوير شارع العشرين‎

قاد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حملة لإزالة مخلفات البناء والقمامة من الشارع، كما كلف مسئولي حي شرق بإعادة صيانة دورات المياه والبوفيه الخاص بموقف دار السلام وساقلته خلف مصنع الهدرجه.

كما قرر المحافظ إعادة تجديد وتطوير شارع العشرين ورفع جميع الإشغالات من القمامة ومخلفات البناء كما سيتم دهان البلدورات وتركيب كشافات إناره جديده وزراعة أحواض الزينه الموجوده في منتصف الجزيره بشارع العشرين.

وصرح المحافظ عن تدشين حملة تحت شعار “سوهاج نظيفه ” والتي تهدف الي تجميل شوارع محافظة سوهاج وذلك بمشاركة المجتمع المدني وكليات جامعة سوهاج خلال الفتره القادمه لتحسين مستوي النظافه بشوارع ومدن المحافظه.