القوى الأمنية اللبنانية توقف عددا من المشاغبين وسط بيروت

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية عددا من المشاغبين الذين تعدوا على الأملاك العامة والخاصة وافتعلوا حرائق ورموا مولوتوف ومفرقعات وحجارة على عناصر قوى الأمن الداخلى خلال الاعتصام الذى نفّذ فى ساحة رياض الصلح مساء أمس الثلاثاء .

وقال بيان صادر عـن المديريــة العامــة لقـوى الأمـن الداخلـى اللبنانى اليوم الأربعاء إنه عند حوالى الساعة 30ر20 أمس الثلاثاء خلال تظاهرة لبعض الناشطين فى ساحة رياض الصلح، قامت مجموعة من المشاغبين بعمليات استفزازية لعناصر قوى الأمن الداخلى من خلال رمى مولوتوف ومفرقعات وأحجار وغيرها ما اضطرها إلى التدخل لوقف هذه الأعمال.

وأضاف البيان أنه وبعد انتهاء التجمع بقى فى المكان حوالى 100 شخص بدأوا بأعمال حرق وتخريب وتعدٍ على الأملاك العامة والخاصة ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك وضاعفت من عملها العدائي.

وتابع البيان أنه "إزاء هذا الواقع ومنعاً لتفاقم الوضع قامت عناصر مكافحة الشغب بالتدخل لوقف هذه الممارسات والتعديات وتمكنت من توقيف عدد منهم".

وقال البيان إن ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلى أصيبوا خلال عمليات مكافحة الشغب .

وكان "اتحاد الشباب الديموقراطي" و"حركة الشعب" وعدد من الناشطين المدنيين نظموا أمس الثلاثاء تحركاً شعبياً فى إطار حملة "بدنا نحاسب" فى ساحة رياض الصلح وسط مدينة بيروت للاحتجاج على كيفية أداء الحكومة فى العديد من الملفات .

>و من ناحية اخرى ارتفعت حصيلة الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان إلى ستة قتلى وأكثر من 50 جريحا .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية اليوم الاربعاء أن وقف إطلاق النار الذى أبرم أمس الثلاثاء بين حركة "فتح" و"جند الشام" سجل بعض الخروقات حيث ألقيت قنابل يدوية فى عدة مناطق داخل المخيم إضافة الى إطلاق بعض العيارات النارية.

وأشارت الوكالة إلى احتراق منازل ومحال تجارية وسيارات وتضرر شبكتى المياه والكهرباء، فضلا عن مئات النازحين الذين غصت بهم قاعات مساجد المدينة ودار البلدية.

وتقوم اللجان الميدانية فى الخيم ، بجولات ميدانية بغية تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الخروقات والبؤر الأكثر توترا ، بحسب الوكالة .

وكانت اشتباكات اندلعت فى المخيم يوم السبت الماضى بين عناصر من "حركة فتح " وآخرين من " جند الشام" ، إثر تعرض قائد الأمن الوطنى الفلسطينى فى المخيم أبو أشرف العرموشى لمحاولة اغتيال فاشلة.

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