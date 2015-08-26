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رئيس هيئة شئون الأسرى: 1000 أسير يقضون 15 سنة فأكثر فى سجون الاحتلال

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رئيس هيئة شئون الأسرى: 1000 أسير يقضون 15 سنة فأكثر فى سجون الاحتلال رئيس هيئة شئون الأسرى: 1000 أسير يقضون 15 سنة فأكثر فى سجون الاحتلال
قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن ألف أسير فلسطينى يقضون 15 عاما فأكثر فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، من بينهم 30 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما.

وأضاف قراقع ـ فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء ـ أن أقدم هؤلاء الأسرى كريم يونس، وماهر يونس، ولينا جربونى، وذلك من مجموع الأسرى البالغ عددهم 6000 أسير.

وأوضح أن أى عودة للمفاوضات أو ترتيبات سياسية يجب أن تستند إلى إطلاق سراح آلاف الأسرى من سجون الاحتلال، خاصة الذين يقضون أكثر من 15 عاما بالسجون، وعلى رأسهم مروان البرغوثى وأحمد سعدات والشوبكى، إضافة إلى المرضى من الحالات الخطيرة جدا.

وأشار عيسى قراقع إلى أن الأسرى أصبحوا قنبلة موقوتة فى السجون، وأى تجاهل لهم فى أى حل سياسى سيفجر الوضع بشكل شامل.
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