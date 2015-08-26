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الحوثيون يطلقون صاروخ سكود على جنوب السعودية

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الحوثيون يطلقون صاروخ سكود على جنوب السعودية الحوثيون يطلقون صاروخ سكود على جنوب السعودية
ذكرت محطة تلفزيونية تابعة لجماعة الحوثيين أن وحدات من الجيش اليمنى الحليفة أطلقت صاروخ سكود باتجاه جنوب اليوم الأربعاء مع تصاعد القتال بين التحالف العربى الذى تقوده السعودية والجماعة المتحالفة مع إيران.

وقالت محطة المسيرة التابعة للحوثيين على حسابها على تويتر إن "الجيش اليمنى أطلق صاروخ سكود البالستى باتجاه جازان."

وذكر سكان فى العاصمة صنعاء سماعهم هديرا عاليا لدى إطلاق الصاروخ من مكان قريب منها تبعته غارات من التحالف على القصر الرئاسى ومخزن للصواريخ.

وأطلقت القوات اليمنية المتحالفة مع الحوثيين صواريخ سكود - التى كانت أحد أخطر الأسلحة خلال الحرب الباردة- مرتين على السعودية خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر لكن صواريخ الباتريوت التى زودتها بها الولايات المتحدة أسقطتها.

وقتل جنديان سعوديان وضابط برتبة عميد هذا الاسبوع فى معارك على طول الحدود بين البلدين فى شمال اليمن حيث معقل الحوثيين.

وقالت وكالة أنباء سبأ الحكومية التى يسيطر عليها الحوثيون إن المقاتلات السعودية شنت أكثر من 100 غارة يوم الثلاثاء فقط على محافظة صعدة حيث القاعدة الشعبية للحوثيين.

ولم يتسن التأكد من صحة ما ورد فى التقرير.
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مصر 365

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