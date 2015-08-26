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ولى ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس اليمنى مستجدات الأحداث

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ولى ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس اليمنى مستجدات الأحداث ولى ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس اليمنى مستجدات الأحداث
استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، مستجدات الأحداث فى اليمن، وجهود التحالف لدعم الشرعية بمرحلة إعادة الأمل التى تقودها المملكة العربية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال أيضا بحث آخر التطورات للعمليات العسكرية لتحرير المدن اليمنية كافة من المتمردين على الشرعية والداعمين لهم، بالإضافة إلى تعزيز المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء فى الجمهورية اليمنية.
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