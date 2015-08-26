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مصدر ليبى:العثور على 4 جثامين لعمال أفارقة بمدينة سرت قتلوا رميا بالرصاص

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مصدر ليبى:العثور على 4 جثامين لعمال أفارقة بمدينة سرت قتلوا رميا بالرصاص مصدر ليبى:العثور على 4 جثامين لعمال أفارقة بمدينة سرت قتلوا رميا بالرصاص
قال مصدر أمنى فى اللجنة الأمنية العليا بمدينة سرت الليبية التابعة للمؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته"إنه تم العثور على 4 جثامين لعمال أفارقة، بمنطقة بوهادى بضواحى مدينة سرت الليبية قتلوا رميا بالرصاص، والتى يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وأضاف المصدر -فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن عناصر تنظيم داعش اعتقلوا أمس الأول 4 من سكان المنطقة السكنية الثانية بسرت ينتمون للجنة الأمنية العليا بسرت، فى إحدى البوابات بالمنطقة.

وكان شهود عيان قد أكدوا قيام داعش بحملات اعتقال وتصفية لعدد من أهالى المنطقة السكنية الثالثة بمدينة سرت، عقب سيطرة عناصر التنظيم على كامل المنطقة فى 12 من الشهر الجارى.

وتسيطر على مدينة سرت وضواحيها مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم داعش، عقب انسحاب الكتيبة 166 المكلفة من قبل رئاسة أركان المؤتمر الوطنى العام بتأمين مدينة سرت.
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