جيهان السادات تحتفل بتوقيع كتابين للرئيس الراحل الأربعاء المقبل

تحتفل السيدة جيهان السادات بتوقيع كتابين من أعمال الرئيس الراحل محمد أنور السادات ” أسرار الثورة المصرية – بواعثها الخفية وأسبابها السيكولوجية ” ،و”يولدى هذا عمك جمال” ، وذلك بالحفل المقام تحت رعاية د.صديق عفيفى “رئيس جامعة النهضة” فى فندق هيلتون رمسيس،والمقرر إقامته يوم الأربعاء 2سبتمبر المقبل.

الكتابان بقلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وتقديم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وسبق صدورهما عبر دار “الهلال :” عام 1957،ويقدم من خلالهما أقدم وثيقة لإعلان حقوق الإنسان التي صنعها الأجداد، ومظالم 600 سنة حطمها جمال عبد الناصر وكيف كان هو عقل الثورة ومدبرها ورائدها، والمراحل الثمانية الخالدة في تاريخ الثورة.

وبعد مرور 63 عامًا علي الثورة ، و58 عامًا علي صدورهما ،فررت جامعة النهضة إعادة طباعتهما، وذلك نظرًا لأهميتهما في توعية الأجيال الجديدة بأسرار ثورة 23 يوليو 1952، وقادتها ؟ وأين كانوا ؟ وكيف اجتمعوا؟ وماذا كانت نواياهم؟ وماذا سوف يصنعون ؟ وكيف نجحوا؟ والسمات الشخصية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،وما لا يعرفه الكثيرين عن طباعه وقراراته.