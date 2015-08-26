بالصور.. مرور الجيزة يشن حملة لرفع السدادات الحديدية من شوارع المحافظة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، ونائبه اللواء عادل زكى، من الحملات المرورية أعلى شوارع وميادين المحافظة لإعادة المظهر الحضارى وإزالة أى عوائق مرورية بالطرق.

وقامت حملة مرورية شنتها الإدارة بشارع لبنان وميدان لبنان وشارع شهاب لرفع الكاوتشات والسدادات الحديدية التى اعتاد بعض المواطنين استيقاف سيارتهم بها وكذلك السياس الذى يقوم بحجز أماكن انتظار بها بالمخالفة لقانون المرور.

كما تم رصد 9 مخالفات لعدد من التكاتك و8 مخالفات سير بدون لوحات لدراجات بخارية و16 مخالفة لسيارات بدون لوحات وبدون رخص تسيير.



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