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ضبط 8 عاطلين بحوزتهم ملابس عسكرية وبنادق خرطوش بالمنوفية

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ضبط 8 عاطلين بحوزتهم ملابس عسكرية وبنادق خرطوش بالمنوفية ضبط 8 عاطلين بحوزتهم ملابس عسكرية وبنادق خرطوش بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، من ضبط 8 أشخاص أثناء مرورهم من كمين الخطاطبة الأمنى وبحوزتهم أسلحة نارية وملابس عسكرية، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمود عيد رئيس فرع البحث الجنائى بالسادات، يفيد ضبط 8 أشخاص، بحوزتهم "بندقيتين خرطوش" و4 طلقات لذات العيار وملابس عسكرية داخل كمين الخطاطبة الأمنى، وذلك حال مرورهم بسيارة أجرة، تم تحرير محضر بالواقعة .

وأكد العميد محمود عيد رئيس البحث الجنائى، أنه تم عرض المتهمين وبحوزتهما المضبوطات، على النيابة العامة بمدينة السادات وجارى التحقيق معهم.

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مصر 365