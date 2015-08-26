ضبط 8 عاطلين بحوزتهم ملابس عسكرية وبنادق خرطوش بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، من ضبط 8 أشخاص أثناء مرورهم من كمين الخطاطبة الأمنى وبحوزتهم أسلحة نارية وملابس عسكرية، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمود عيد رئيس فرع البحث الجنائى بالسادات، يفيد ضبط 8 أشخاص، بحوزتهم "بندقيتين خرطوش" و4 طلقات لذات العيار وملابس عسكرية داخل كمين الخطاطبة الأمنى، وذلك حال مرورهم بسيارة أجرة، تم تحرير محضر بالواقعة .
وأكد العميد محمود عيد رئيس البحث الجنائى، أنه تم عرض المتهمين وبحوزتهما المضبوطات، على النيابة العامة بمدينة السادات وجارى التحقيق معهم.