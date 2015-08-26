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تموين القليوبية تضبط مصنعا لإنتاج "جبن" بدون ترخيص

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تموين القليوبية تضبط مصنعا لإنتاج "جبن" بدون ترخيص تموين القليوبية تضبط مصنعا لإنتاج "جبن" بدون ترخيص
تمكنت مباحث بالتنسيق مع الرقابة التموينية بمديرية تموين القليوبية من ضبط "محمد.ف" 25 سنة المسئول عن مصنع لتصنيع الجبنة الكائن الطريق الجديد قلما – دائرة مركز قليوب.

وتمكنت الحملة من ضبط (2 غلاية لبن سعة 1000 كجم بإجمالى 2 طن لبن، عدد 100 شيكارة لبن بودرة زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى وزن 2.500 طن، عدد 75 كرتونة شورتنج النخلتين زنة الكارتونة 25 كجم بإجمالى 1.875 طن، عدد 2 كرتونة GDL مادة حمضية، عدد 2 غرفة تبريد، عدد 20 جردل بلاستيك زنة الجردل 10 كجم جبنة بإجمالى 200 كجم جبنة).

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15160 جنح مركز قليوب لسنة 2015م، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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