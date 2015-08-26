إخلاء سبيل عامل ومحام متهمين بترويج مطبوعات داخل مسجد فى مصر القديمة

أمر أحمد عطا وكيل نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل عامل بأحد المساجد بمنطقة مصر القديمة ومحام بكفالة 2000 لكل منهما، فى واقعة اتهامهما بترويج مطبوعات وإتلاف المسجد .

تعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف إمام مسجد الإخلاص فى منطقة مصر القديمة، داخل مصلى السيدات مجموعة من الكتب السلفية، فسأل العامل عن دخول تلك المطبوعات، فقال له بأن مجموعة من الشباب أتوا إليه وأعطوه تلك الكتب لتركها فى الجامع لكى يستفيد منها الجميع .

وقام إمام المسجد بإبلاغ قسم شرطة مصر القديمة بالواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق من ناحية، بالإضافة إلى إخطاره لهيئة الأوقاف بالأمر.