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التحقيق مع راكب مصرى قادم من فرنسا ضبط بحوزته طائرات تجسس بالمطار

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التحقيق مع راكب مصرى قادم من فرنسا ضبط بحوزته طائرات تجسس بالمطار التحقيق مع راكب مصرى قادم من فرنسا ضبط بحوزته طائرات تجسس بالمطار
تباشر نيابة النزهة بإشراف عمرو طنطاوى القائم بأعمال المستشار أحمد وجيه رئيس النيابة التحقيق فى واقعة ضبط راكب مصرى قادم من فرنسا وبحوزته طائرات تجسس مفككة بها كاميرات صورة وصوت عالية الجودة.

وكانت جمارك مطار القاهرة الدولى، قد تمكنت من ضبط راكب مصرى قادم من فرنسا عبر هولندا بحوزته طائرات تجسس مفككة بها كاميرات صوت وصورة عالية الجودة تستخدم فى أغراض التجسس أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مالية.

وصرحت مصادر جمركية بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، اشتبه مأمور الجمرك إيهاب عميرة فى راكب مصرى وبتشكيل لجنة وتفتيشه عثر على طائرات تجسس مفككة عالية الجودة تستخدم فى التجسس وبداخلها أجهزة للتصنت وكاميرات عالية الجودة.

وأصدر مدير جمارك المطار عمر سعد، أوامره بتحرير محضر جمركى للراكب وعرض الأمر على السلطات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكب.

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مصر 365