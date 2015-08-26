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إحباط ترويج 115 طربة حشيش بالإسكندرية

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إحباط ترويج 115 طربة حشيش بالإسكندرية إحباط ترويج 115 طربة حشيش بالإسكندرية
تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم شرطة برج العرب من ضبط كل من "عز الدين ع ج" 35 سنة سائق، و"مسعود ج أ" 39 سنة صاحب سنترال مقيمان الحمام – محافظة مطروح بحوزتهما "115" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 26 كيلو جراما"، وهاتفى محمول أثناء استقلالهما السيارة رقم 8136 قيادة الأول بالطريق الساحلى دائرة القسم.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات قسم برج العرب وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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