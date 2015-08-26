إحباط ترويج 115 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم شرطة برج العرب من ضبط كل من "عز الدين ع ج" 35 سنة سائق، و"مسعود ج أ" 39 سنة صاحب سنترال مقيمان الحمام – محافظة مطروح بحوزتهما "115" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 26 كيلو جراما"، وهاتفى محمول أثناء استقلالهما السيارة رقم 8136 مصر قيادة الأول بالطريق الساحلى دائرة القسم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات قسم برج العرب وجار العرض على النيابة.