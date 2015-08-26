وزير التعليم يخاطب وزير العدل لإنهاء إجراءات التحقيق بقضية "صفر" مريم

قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه خاطب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، باستعجال نتائج التحقيقات فى قضية الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة.

وفى سياق متصل، نفى محمد سعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام منذ قليل حول صدور قرار النيابة فى قضية الطالبة مريم ملاك، مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله، قائلا: سوف نعلن النتيجة الخاصة بالطالبة والتى يصدر بها قرار من النيابة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرار الصادر.