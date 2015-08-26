سقوط 9 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 9 عاطلين كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات تحت تهديد السلاح.

وكان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة ببلاغ "عصام فكرى" 45 سنة مقيم – شرقية، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته ماركة كيا سيراتو موديل 2011م رمادى اللون بدائرة المركز اعترضت طريقه سيارة ماركة نيسان سوداء اللون ترجل منها ثلاثة أشخاص بخلاف قائدها حاملين أسلحة نارية أجبروه على التخلى عنها واستولوا عليها ومتعلقاته وفروا هاربين.

ومن خلال السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة فقد توصلت جهود فريق البحث إلى قيام كل من "حسام. ع" مواليد 28/5/1995م عاطل ومقيم – دائرة مركز شبين القناطر، و"حمد. ح" مواليد 5/5/1973م عاطل ومقيم عين شمس – القاهرة، و" سيد كابوريا " مواليد 23/8/1970م عاطل ومقيم مساكن عين شمس القاهرة والسابق اتهامه فى عدد 14 قضية، و"أحمد حليبس" مواليد 15/5/1987م عاطل ومقيم عين شمس القاهرة.، و"أحمد بشلة" 18 سنة عاطل ومقيم بندر شبين القناطر، و"محمود الحلاق" 20 سنة عاطل بذات العنوان، "محمد حادثة" 35 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، و"أحمد ع" 25 سنة سائق توك توك ومقيم منية شبين القناطر، و"محمود الصعيدى" 35 سنة عاطل ومقيم – دائرة مركز الخانكة.

واعترفوا بالإتفاق والإشتراك الجنائى فيما بينهم وتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية وأنهم يتناوبون الأدوار فيما بينهم فى ارتكاب الحوادث.

وقد أكدت التحريات إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع وراء ارتكاب الواقعة.

وتم العثور على السيارة أسفل الطريق الدائرى وتم التحفظ عليها بقسم شرطة الخصوص، وقد أضافت التحريات إلى أن المتهمين الأول ومن الخامس حتى التاسع من أفراد التشكيل ارتكبوا 4 وقائع مماثلة، فيما أمكن ضبط المتهمين الأول ومن الخامس حتى الثامن بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها.

وأضاف المتهم الأول باعترافاته اشتراكه والمتهمين الثانى والثالث والرابع وآخر مجهول فى ارتكاب حادث المحضر رقم 5356 جنح قسم ثان السلام- القاهرة بشأن حادث سطو مسلح على سيارة أموال شركة كهرباء شمال القاهرة والاستيلاء على مبلغ 843 ألف جنيه والسلاح الأميرى الخاص بأمين الشرطة على محمد نجاتى من قوة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء المكلف بحراسة نقل تلك الأموال.

وجارى تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، واستمرار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وتحرر عن تلك الإجراءات محاضر ملحقة بالمحاضر الأصلية رقم 18783 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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