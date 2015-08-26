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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التكاتك" تحت تهديد السلاح بالسلام

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التكاتك" تحت تهديد السلاح بالسلام القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التكاتك" تحت تهديد السلاح بالسلام
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة "التكاتك" تحت تهديد السلاح للمواطنين وحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من النقيب محمد محمد جعفر، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، وبصحبته القوة المرافقة بدائرة القسم بضبط تشكيل عصابى يقوم بسرقة "التكاتك" من المواطنين تحت تهديد السلاح بالإكراه.

تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط الجناة وهم: "إسلام.ا.أ"، 24 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 7.62×39مم و7 طلقات من ذات العيار"، و"أحمد.ب.أ"، 25 سنة، عاطل ومقيم الخصوص قليوبية وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، و"وليد.ج.ع"، 21 سنة، عاطل، ومقيم الخصوص قليوبية، وذلك اثناء استقلالهم دراجة بخارية "توك توك".

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة الدراجة البخارية من "حسن سلمى سالم"، 21 سنة، سائق ومقيم دائرة القسم كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم، وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهم وعلى الدراجة البخارية واتهمهم بسرقته بالإكراه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20341/363 لسنة 2015م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من أخرى.
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مصر 365

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