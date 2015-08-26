ضبط 70 محمولا و17 كجم فضة وبودرة ذهب بحوزة سودانى وصينية بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، من ضبط راكب سودانى حاول تهريب 70هاتف محمول عقب وصوله من الإمارات، وراكبة صينية بحوزتها 17 كجم مشغولات فضية وبودرة تستخدم فى تصنيع الذهب بحقيبتها عقب وصولها من الصين.

أفاد مصدر جمركى، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه مدير الجمرك فى حقائب الراكب السودانى " م . م " وبتفتيشها عثر بداخلها على 70 هاتف محمول، كما اشتبه مدير الجمرك مطار 3 فى الراكبة الصينية "م.هـ" لدى وصولها على الطائرة المصرية القادمة من جوانزو، وبتفتيش حقائبها عثر معها على 1 كجم مشغولات فضية و 16 كجم بودرة ذهب.

تم تحرير محضرين للراكبين واحتجاز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .

>