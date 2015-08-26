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مصرع جزار غرقا في مياه شاطئ الاسكندرية

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مصرع جزار غرقا في مياه شاطئ الاسكندرية مصرع جزار غرقا في مياه شاطئ الاسكندرية
لقى جزار مصرعه غرقا أثناء الاستحمام فى شاطئ أبو هيف بالإسكندرية.

تلقى الرائد أحمد ميليس رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزه بلاغا بظهور جثة غريق بشاطئ أبو هيف،
>وبالانتقال تبين وجود جثة عمرو خ ت ع 33 سنة جزار بالشاطئ المشار إليه يرتدى لباس البحر، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال خاله مصطفى ب ا 45 سنة عامل، قرر أنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بمياه البحر جرفه التيار وغرق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف وتحرر المحضر إدارى قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365