ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين وطربة حشيش قبل ترويجهما بالإسكندرية

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد بقيام "خميس.ن.ط" 20 سنة عاطل- وشهرته أيمن الباشا مقيم القرية الثامنة أبيس دائرة قسم شرطة محرم بك بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين وطربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما وطبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية عيار 9 مم - وطلقتين من ذات العيار ومبلغ 1250جنيهاً - وهاتف محمول وميزان حساس أثناء استقلاله سيارة ماركة سوزوكى "ميكروباص صغير الحجم بدون لوحات معدنية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.
أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام الميزان فى وزن المواد المخدرة والسيارة فى عملية الترويج.
وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل وجار العرض على النيابة.