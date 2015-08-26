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البورصة المصرية تعكس اتجاهها والمؤشر الرئيسي يخسر 0.25% في بداية التعاملات

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البورصة المصرية تعكس اتجاهها والمؤشر الرئيسي يخسر 0.25% في بداية التعاملات البورصة المصرية تعكس اتجاهها والمؤشر الرئيسي يخسر 0.25% في بداية التعاملات

عكست مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها صباح الأربعاء لتبدد جزء من مكاسب امس تحت ضغوط بيعية من قبل المؤسسات المحلية والعربية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.25 % ليصل إلى 6820.12 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.69 % مسجلا 1165.65 نقطة.

وانخفض مؤشر “ايجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.41 % مسجلا 6603.57 نقطة.

وخسر مؤشر “إيجي اكس 70” الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.25% ليصل إلى مستوى 371.48 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.22 % ليبلغ مستوى 800.43 نقطة.

وبنهاية جلسة الثلاثاء صعدت البورصة المصرية الثلاثاء، متأثرة بصعود اسواق المال العربية والعالمية بعد 7 جلسات من الهبوط وتعافت الاسواق مع ارتفاع النفط وخفض الفائدة على عملة الصين.

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