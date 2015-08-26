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تأجيل دعوى بطلان حظر أموال جمعيات الإخوان لـ 6 ديسمبر

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تأجيل دعوى بطلان حظر أموال جمعيات الإخوان لـ 6 ديسمبر تأجيل دعوى بطلان حظر أموال جمعيات الإخوان لـ 6 ديسمبر

26 أغسطس 2015 | 11:37 صباحاً

 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة أمامها من عثمان عناني، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، التي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣، بتشكيل لجنة لحصر الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣، بشأن حظر جماعة الإخوان، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وحملت الدعوى رقم ٨٤٤ لسنة ٦٨ قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.

عاجل 2015-08-26

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