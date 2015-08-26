إزالة 100حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5 فدان و3 سهم في الفترة من 15 وحتى 21 أغسطس الجاري، بالتعاون مع الوحدات المحلية وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية بزمام المحافظة.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أنة تم إزالة 10 حالات من مغاغة بمساحة 10 قيراط و18 سهم وعدد 29 حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و10 قيراط و19 سهم وحالة بمركز مطاى بمساحة 12 سهم و35 بمركز سمالط بمساحة 2 فدان و4 قيراط وعدد 3 حالات بالمنيا بمساحة قيراط و12 سهم و22 بمركز ديرمواس بمساحة 20 قيراط و 14 سهم.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها ، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .