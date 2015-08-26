رئيس وزراء تونس: نخوض حربا ضد الإرهاب وتمديد الطوارىء خاضع لوضع البلاد

قال رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد أن بلاده تخوض حرب طويلة ضد الإرهاب مما يتطلب اليقظة وطول النفس، و جاهزية كبرى، فى الوسائل والماديات وأيضاً فى العنصر البشرى، مطالبا كافة التونسيين بالانخراط فى الحرب التى تخوضها تونس ضد الإرهاب.

واعترف الصيد، فى تصريح لـ "العربية.نت" اليوم، بوجود أخطاء أمنية الأمر الذى دعا الحكومة للإسراع بتقييم العمليات الإرهابية التى استهدفت تونس خلال الفترة الماضية وتحديد مواطن النقص، مضيفا أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات منها تغييرات وإعفاءات لعدد من المسئولين الأمنين بالإضافة إلى إحداث تعديلات جوهرية على الخطة الأمنية فى مواجهة الإرهاب وزيادة تأمين المدن والمنشآت الهامة والمناطق السياحية.

>وحول تمديد حالة الطوارئ قال الصيد : "إن تمديدها خاضع لتطورات الوضع الأمنى والحرب على الإرهاب"، مؤكدا أن حالة الطوارئ هو إجراء استثنائى، وسينتهى بانتهاء أسبابه.

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