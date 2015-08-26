أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء تونس: نخوض حربا ضد الإرهاب وتمديد الطوارىء خاضع لوضع البلاد

Google+ Print
رئيس وزراء تونس: نخوض حربا ضد الإرهاب وتمديد الطوارىء خاضع لوضع البلاد رئيس وزراء تونس: نخوض حربا ضد الإرهاب وتمديد الطوارىء خاضع لوضع البلاد
قال رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد أن بلاده تخوض حرب طويلة ضد الإرهاب مما يتطلب اليقظة وطول النفس، و جاهزية كبرى، فى الوسائل والماديات وأيضاً فى العنصر البشرى، مطالبا كافة التونسيين بالانخراط فى الحرب التى تخوضها تونس ضد الإرهاب.

واعترف الصيد، فى تصريح لـ "العربية.نت" اليوم، بوجود أخطاء أمنية الأمر الذى دعا للإسراع بتقييم العمليات الإرهابية التى استهدفت تونس خلال الفترة الماضية وتحديد مواطن النقص، مضيفا أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات منها تغييرات وإعفاءات لعدد من المسئولين الأمنين بالإضافة إلى إحداث تعديلات جوهرية على الخطة الأمنية فى مواجهة الإرهاب وزيادة تأمين المدن والمنشآت الهامة والمناطق السياحية.
>وحول تمديد حالة الطوارئ قال الصيد : "إن تمديدها خاضع لتطورات الوضع الأمنى والحرب على الإرهاب"، مؤكدا أن حالة الطوارئ هو إجراء استثنائى، وسينتهى بانتهاء أسبابه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى