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نائب الرئيس اليمنى: النصر آت قريبا فى محافظة تعز

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نائب الرئيس اليمنى: النصر آت قريبا فى محافظة تعز نائب الرئيس اليمنى: النصر آت قريبا فى محافظة تعز
أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء أن محافظة تعز "جنوب غربى البلاد" تتطهر من الانقلابيين الذين يدخلون ساعاتهم الأخيرة ولحظات الاحتضار ولذلك يظهرون كل حقدهم وعدوانيتهم على المحافظة وأبنائها قبل هزيمتهم ورحيلهم .

وقال بحاح فى صفحته على الفيسبوك ان الجميع يقفون أمام مسئولياتهم تجاه تعز والوطن كله، مؤكدا أن الإمدادات والإغاثة قادمة إلى تعز وأن النصر آت قريبا .

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد أجرى مساء أمس اتصالا بالعميد صادق سرحان قائد اللواء 22 مدرع فى تعز الذى أطلعه على سير العمليات والمواجهات بين المقاومة المدعومة بالقوات الشرعية والميليشيات.. وأكد هادى أن القيادة الشرعية لن تتأخر عن دعم الجيش والمقاومة وطالبهم بالصمود فى جبهات القتال .

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