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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا فى نابلس وبيت لحم

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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا فى نابلس وبيت لحم الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا فى نابلس وبيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأربعاء 10 مواطنين، ونهبت أموالا وذهبا وعبثت فى محتويات منازل داهمتها فى قرى شرق نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى سالم، ودير الحطب، وعزموط، وعورتا شرق نابلس، وداهمت عدة منازل وعبثت فى محتوياتها ونهبت أموالا ومصوغات ذهبية، واعتقلت عشرة مواطنين على الأقل.

وفى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم، 8 شبان من قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بعد مداهمة المنازل وتفتيشها.

وأشار مصدر أمنى إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة فى مدينة بيت لحم، واندلعت مواجهات فى منطقة ساحة المهد بين الشبان وقوات الاحتلال، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

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