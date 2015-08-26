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طائرات التحالف العربى تقصف معسكر النهدين بالعاصمة صنعاء

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طائرات التحالف العربى تقصف معسكر النهدين بالعاصمة صنعاء طائرات التحالف العربى تقصف معسكر النهدين بالعاصمة صنعاء
قصفت طائرات التحالف العربى صباح اليوم معسكر جبل النهدين الذى يحمى دار الرئاسة اليمنية جنوبى العاصمة صنعاء، وأكد شهود عيان أنهم رأوا النيران والأدخنة تتصاعد من المعسكر بعد عمليات القصف.

وكانت طائرات دول التحالف العربى قد قامت بطلعات فوق العاصمة صنعاء منذ الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلى وحتى الآن مخترقة حاجز الصوت وسمعت أصواتها بوضوح فى جميع أنحار العاصمة وسط إطلاق المضادات الأرضية نيرانها باتجاه الطائرات.
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