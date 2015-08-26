تنظيم القاعدة ينفى احتجازه رهينة بريطانيا باليمن

نفى تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية أن يكون احتجز بريطانيا تم تحريره فى اليمن فى نهاية الاسبوع الماضى. وقال التنظيم فى بيان نشر على مواقع جهادية أن "هذا الخبر غير صحيح. فليس بحوزتنا رهائن بريطانيون.

ودعا التنظيم فى هذه المناسبة "الصحفيين ووسائل الاعلام إلى تحرى المصداقية والتثبت مما ينقلون من الأخبار .

وأعلن أن البريطانى المحرر يدعى دوجلاس روبرت سيمبل وهو مهندس فى الرابعة والستين من العمر وكان يعمل فى القطاع النفطى وقد خطف فى فبراير 2014 من قبل تنظيم القاعدة فى محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن.

وأعلنت الخارجية البريطانية الثلاثاء أن الرهينة البريطانى عاد إلى عائلته فى بريطانيا. ونقلت الخارجية عن بوب سيمبل فى بيان أنه "مسرور للعودة إلى بيته سالما".

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