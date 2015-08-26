أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم القاعدة ينفى احتجازه رهينة بريطانيا باليمن

Google+ Print
تنظيم القاعدة ينفى احتجازه رهينة بريطانيا باليمن تنظيم القاعدة ينفى احتجازه رهينة بريطانيا باليمن
نفى تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية أن يكون احتجز بريطانيا تم تحريره فى اليمن فى نهاية الاسبوع الماضى. وقال التنظيم فى بيان نشر على مواقع جهادية أن "هذا الخبر غير صحيح. فليس بحوزتنا رهائن بريطانيون.

ودعا التنظيم فى هذه المناسبة "الصحفيين ووسائل الاعلام إلى تحرى المصداقية والتثبت مما ينقلون من الأخبار .

وأعلن أن البريطانى المحرر يدعى دوجلاس روبرت سيمبل وهو مهندس فى الرابعة والستين من العمر وكان يعمل فى القطاع النفطى وقد خطف فى فبراير 2014 من قبل تنظيم القاعدة فى محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن.

وأعلنت الخارجية البريطانية الثلاثاء أن الرهينة البريطانى عاد إلى عائلته فى بريطانيا. ونقلت الخارجية عن بوب سيمبل فى بيان أنه "مسرور للعودة إلى بيته سالما".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365