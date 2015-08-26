نفوق 2500 دجاجة فى اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بالبحيرة

شب قبل قليل، حريق هائل بمزرعة دواجن بناحية قرية النقراشى دائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب وقش الأرز ملك "شحاتة محمد عمر عبادة"، فلاح ومقيم بذات الناحية، وتمت السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات"، نتج عن ذلك احتراق سقف المزرعة وكمية من الأعلاف ونفوق عدد (2500) دجاجة.

بسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى داخل المزرعة ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 10465/2015 إدارى المركز.