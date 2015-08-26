أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نفوق 2500 دجاجة فى اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بالبحيرة

Google+ Print
نفوق 2500 دجاجة فى اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بالبحيرة نفوق 2500 دجاجة فى اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بالبحيرة
شب قبل قليل، حريق هائل بمزرعة دواجن بناحية قرية النقراشى دائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب وقش الأرز ملك "شحاتة محمد عمر عبادة"، فلاح ومقيم بذات الناحية، وتمت السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات"، نتج عن ذلك احتراق سقف المزرعة وكمية من الأعلاف ونفوق عدد (2500) دجاجة.

بسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى داخل المزرعة ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 10465/2015 إدارى المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365