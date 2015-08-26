نيابة الزيتون تحجز "نقاش" تم ضبطه وبحوزته تمثالين فرعونيين

أمرت نيابة الزيتون برئاسة المستشار عمرو بدير بحجز نقاش على ذمة تحريات المباحث، وعرض المضبوطات وهى 2 تمثال فرعونى عبارة عن " تابوت مكون من قطعتين طوله 30 سم، ومومياء لسيدة طولها 15 سم مدون عليهما رموز ونقوش فرعونية، على لجنة من وزارة الآثار لبيان مدى أثريتهم من عدمه .

وكانت معلومات قد وردت لقسم شرطة الزيتون بتردد شخص على مقهى بالمنطقة وبحوزته قطع أثرية يقوم بعرضها للبيع بـ700 ألف جنيه، على الفور انتقل المقدم وائل محمد عبد العال ـ رئيس وحدة مباحث القسم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن من ضبطه.

أفادت التحريات التى أشرف عليها اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة، أنه نقاش ومحكوم عليه فى قضية "خيانة أمانة" والمقضى فيها بالحبس سنة وبحوزته سيارة "وبتفتيش السيارة عثر على 2 تمثال فرعونى عبارة عن " تابوت مكون من قطعتين طوله 30 سم، مومياء لسيدة طولها 15 سم مدون عليهما رموز ونقوش فرعونية " يشتبه فى أثريتهما".

بمناقشته عن مصدرها، اعترف أمام اللواء محمود خلاف نائب مدير المباحث، بتحصله عليها من شخص يقيم بمحافظة المنوفية مقابل 20 ألف جنيه وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها المتقدم .

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