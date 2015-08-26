القبض على عاطلين بحوزتهما بندقيتين خرطوش فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين وبحوزتهما بندقيتين خرطوش فى كمين أمنى بالطريق الصحراوى دائرة مركز شرطة وادى النطرون.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على عدد ( 2 ) بندقية خرطوش عيار 12 وعدد ( 13) طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
تمكن الملازم أول أمين الشنهابى الضابط بإدارة تأمين الطرق والقوة المرافقة والمعين للمرور بالقطاع الثالث بالطريق الصحراوى - دائرة مركز شرطة وادى النطرون وبمنطقة الرست هاوس بالكيلو 106 اتجاه الإسكندرية اتجاه القاهرة - دائرة مركز وادى النطرون، من ضبط السيارة رقم ب ع ر 3415 "ربع نقل" ماركة نيسان بيضاء اللون شاسيه رقم 2100745 موتور رقم 0495448 قيادة "أ م ع" ومقيم بنى سلامة مركز وادى النطرون وبرفقته "أ ف س" ومقيم ذات العنوان.
وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على عدد ( 2 ) بندقية خرطوش عيار 12 وعدد ( 13) طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
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