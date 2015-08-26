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القبض على عاطلين بحوزتهما بندقيتين خرطوش فى البحيرة

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القبض على عاطلين بحوزتهما بندقيتين خرطوش فى البحيرة القبض على عاطلين بحوزتهما بندقيتين خرطوش فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين وبحوزتهما بندقيتين خرطوش فى كمين أمنى بالطريق الصحراوى دائرة مركز شرطة وادى النطرون.

تمكن الملازم أول أمين الشنهابى الضابط بإدارة تأمين الطرق والقوة المرافقة والمعين للمرور بالقطاع الثالث بالطريق الصحراوى - دائرة مركز شرطة وادى النطرون وبمنطقة الرست هاوس بالكيلو 106 اتجاه الإسكندرية اتجاه القاهرة - دائرة مركز وادى النطرون، من ضبط السيارة رقم ب ع ر 3415 "ربع نقل" ماركة نيسان بيضاء اللون شاسيه رقم 2100745 موتور رقم 0495448 قيادة "أ م ع" ومقيم بنى سلامة مركز وادى النطرون وبرفقته "أ ف س" ومقيم ذات العنوان.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على عدد ( 2 ) بندقية خرطوش عيار 12 وعدد ( 13) طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
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