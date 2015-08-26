ضبط صاحب مزرعة أسماك ومصنع أعلاف فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم ، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط صاحب مزرعة أسماك ومصنع أعلاف بمدينة إدكو، لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله بالأسواق وخلطه بالأعلاف بالمصنع لاستخدامه فى المزرعة خاصته كعلف للأسماك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 50ر12 طن دقيق بلدى مخلوط بالأعلاف.. وتحرر المحضر 5765/2015 جنح مركز إدكو .

كما تم ضبط صاحب محل سوبر ماركت بمدينة المحمودية لحيازته 113عبوة زبادى منتهية الصلاحية. وتحرر المحضر 9696/2015 جنح مركز المحمودية.